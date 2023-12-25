Ингушский борец классического стиля стал бронзовым призером всероссийского турнира в Туле

По словам организаторов спортивного праздника, на ковры вышли 170 борцов из 19 субъектов Российской Федерации. Среди них было разыграно 12 комплектов наград.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы региона, на состязаниях свой регион представил представитель клуба «Ади-Ахмад» Хамхоев Ансар. Ему досталась бронзовая медаль в весовой категории до 80 кг.