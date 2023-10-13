Вольная борьба

Ингушский борец вольного стиля Ахмад Галаев стал бронзовым призером всероссийских соревнований

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Ингушский спортсмен Ахмад Галаев из училища олимпийского резерва Хасавюрта завоевал бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в городе Краснодаре.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Галаев выступал в весовой категории до 57 кг. Отмечается, что победители и призеры этих состязаний вызываются в молодежную сборную России. Побороться за этот шанс собрались 300 спортсменов из 27 субъектов страны.

Отметим, что турнир был посвящен памяти заслуженного мастера спорта, двукратного призера Олимпиады, четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, погибшего в автокатастрофе в 2013 году.

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