Ингушский борец вольного стиля Ахмад Галаев стал бронзовым призером всероссийских соревнований

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», Галаев выступал в весовой категории до 57 кг. Отмечается, что победители и призеры этих состязаний вызываются в молодежную сборную России. Побороться за этот шанс собрались 300 спортсменов из 27 субъектов страны.

Отметим, что турнир был посвящен памяти заслуженного мастера спорта, двукратного призера Олимпиады, четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова, погибшего в автокатастрофе в 2013 году.