Ингушский борец вольного стиля Али Цокаев стал победителем первенства СКФО

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», соревнования проходили в г. Грозном. Цокаев выступал в весовой категории до 79 кг. Ещё один борец, представлявший Ингушетию, Али Шакриев стал бронзовым призёром турнира.

Отмечается, что Али Цокаев завоевал путёвку на первенство страны, которое пройдет в Якутске 13-17 апреля.