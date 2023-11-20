Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал «серебро» на всероссийском турнире в Дагестане
Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев, представляющий УОР Хасавюрта, СК «Чингиз», стал серебряным призёром всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы заслуженного мастера спорта, Олимпийского чемпиона Мурада Умаханова.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в городе Хасавюрте. Ханиев выступал в весовой категории до 74 кг.
Во Дворце спорта имени Гамида Гамидова на ковры вышли 300 спортсменов из 25 регионов России, включая Москву.
«Соревнования прошли на высоком уровне с привлечением талантливых и амбициозных атлетов, демонстрирующих свои навыки в вольной борьбе», — подчеркнули представители спортивного общества «Динамо».