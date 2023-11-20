Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал «серебро» на всероссийском турнире в Дагестане

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», соревнования прошли в городе Хасавюрте. Ханиев выступал в весовой категории до 74 кг.

Во Дворце спорта имени Гамида Гамидова на ковры вышли 300 спортсменов из 25 регионов России, включая Москву.

«Соревнования прошли на высоком уровне с привлечением талантливых и амбициозных атлетов, демонстрирующих свои навыки в вольной борьбе», — подчеркнули представители спортивного общества «Динамо».