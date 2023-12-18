Дзюдо

Ингушский дзюдоист Имран Парчиев стал третьим на соревнованиях за Кубок России

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Ингушский дзюдоист Имран Парчиев поднялся на третью ступень пьедестала на соревнованиях за Кубок России среди взрослых, которые завершились 17 декабря.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», турнир в течение трёх дней проходил в Нижнем Новгороде. Парчиев вышел на татами в весовой категории до 73 кг. Он выиграл пять схваток из шести.

Отмечается, что медали состязаний оспаривали около четырехсот спортсменов из 45 регионов страны. Это последний официальный старт календаря 2023 года — Fonbet Кубка России по дзюдо.

«Кубок России можно назвать малым чемпионатом страны, — отметил президент Федерации дзюдо РХ Вячеслав Лесков. — Он дает возможность проявить себя спортсменам, которые не смогли показать себя на других турнирах сезона — например, проиграли там сильнейшим на начальном этапе и не попали в «фокус зрения» наставников сборной. Финалисты же Кубка страны получат прямые путевки на чемпионат России — 2024».

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