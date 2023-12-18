Ингушский дзюдоист Имран Парчиев стал третьим на соревнованиях за Кубок России
Ингушский дзюдоист Имран Парчиев поднялся на третью ступень пьедестала на соревнованиях за Кубок России среди взрослых, которые завершились 17 декабря.
По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», турнир в течение трёх дней проходил в Нижнем Новгороде. Парчиев вышел на татами в весовой категории до 73 кг. Он выиграл пять схваток из шести.
Отмечается, что медали состязаний оспаривали около четырехсот спортсменов из 45 регионов страны. Это последний официальный старт календаря 2023 года — Fonbet Кубка России по дзюдо.
«Кубок России можно назвать малым чемпионатом страны, — отметил президент Федерации дзюдо РХ Вячеслав Лесков. — Он дает возможность проявить себя спортсменам, которые не смогли показать себя на других турнирах сезона — например, проиграли там сильнейшим на начальном этапе и не попали в «фокус зрения» наставников сборной. Финалисты же Кубка страны получат прямые путевки на чемпионат России — 2024».