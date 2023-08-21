Дзюдо

Ингушский дзюдоист Умар Оздоев стал победителем всероссийских соревнований в Москве

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Ингушский спортсмен Умар Оздоев стал победителем всероссийских соревнований по дзюдо среди взрослых в весовой категории до 73 кг.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», турнир проходил в Москве и был посвящен памяти Владлена Михайловича Андреева — первого в истории СССР тренера сборной страны по дзюдо.

Отмечается, что в этом году за медали и возможность получить звание «Мастер спорта» боролись 230 спортсменов из 28 регионов России.

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