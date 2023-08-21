Ингушский дзюдоист Умар Оздоев стал победителем всероссийских соревнований в Москве

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», турнир проходил в Москве и был посвящен памяти Владлена Михайловича Андреева — первого в истории СССР тренера сборной страны по дзюдо.

Отмечается, что в этом году за медали и возможность получить звание «Мастер спорта» боролись 230 спортсменов из 28 регионов России.