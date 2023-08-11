Футбол

Ингушский футболист Магомед Оздоев дебютировал за греческий «ПАОК»

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Ингушский футболист Магомед Оздоев дебютировал за греческий «ПАОК» в Лиге Конференций УЕФА.

Как сообщил интернет ресурс «ИнгушСпорт», футбольный клуб «ПАОК» на выезде сыграл против хорватского клуба «Хайдук» (Сплит) в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

Отмечается, что ингушский полузащитник футбольного клуба «ПАОК» Магомед Оздоев вступил в игру на 79-й минуте встречи.

Матч завершился вничью со счётом 0:0. Ответная игра через неделю, 17 августа.

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