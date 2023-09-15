Футбол

Ингушский футболист Солтмурад Бакаев покинул казанский «Рубин»

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Ингушский футболист Солтмурад Бакаев перешёл из казанского «Рубина» в московский футбольный клуб «Родина».

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», клуб «Родина» выступает в первой лиге чемпионата России по футболу и в настоящее время занимает девятое место в турнирной таблице текущего сезона.

Отмечается, что Солтмурад Бакаев перешёл в «Рубин» в январе 2020 года из «Спартака», подписав 5-летний контракт. За казанцев ингушский игрок сыграл 92 матча, забил 6 голов и сделал 7 голевых передач. Также у Солтмурада есть небольшой опыт выступления в еврокубках — он принимал участие в квалификациях Лиги Европы в составе «Спартака» и Лиги конференций в составе «Рубина».

Как сообщил портал ingfootball, в активе Солтмурада 70 матчей в ФНЛ («Спартак-2», «Рубин» — 10 голов, семь ассистов) и шесть игр в Юношеской лиге УЕФА, где он забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Ингушский футболист вызывался в юношескую сборную России U-18 и молодежную сборную России.

 

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