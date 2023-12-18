Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в чемпионате ОАЭ
Бывший игрок питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в чемпионате ОАЭ, его команда поднялась на третье место в турнирной таблице, на ее счету шесть побед, две ничьих и три поражения.
По информации интернет-ресурса championat. com, футбольный клуб Бакаева «Аль-Вахда» (Абу-Даби) обыграл футбольный клуб «Аль-Айн» со счётом 2:0 в рамках 11-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по футболу.
Отмечается, что ингушский полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев вышел на поле в стартовом составе и на 54-й минуте забил гол, установив окончательный счёт в матче.