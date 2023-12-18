Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в чемпионате ОАЭ

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Бывший игрок питерского «Зенита» Зелимхан Бакаев забил свой первый гол в чемпионате ОАЭ, его команда поднялась на третье место в турнирной таблице, на ее счету шесть побед, две ничьих и три поражения.

По информации интернет-ресурса championat. com, футбольный клуб Бакаева «Аль-Вахда» (Абу-Даби) обыграл футбольный клуб «Аль-Айн» со счётом 2:0 в рамках 11-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по футболу.

Отмечается, что ингушский полузащитник клуба «Аль-Вахда» Зелимхан Бакаев вышел на поле в стартовом составе и на 54-й минуте забил гол, установив окончательный счёт в матче.

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