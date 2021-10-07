Ингушский госуниверситет в лидерах по количеству заявок от региона на участие в «Школе кавказоведения»

По его словам, проект реализуется Фондом региональных исследований «Страна», направлен на подготовку молодых аналитиков Кавказа и поддержан Фондом президентских грантов, полномочными представительствами Президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Молодежь регионов Юга России и Северного Кавказа всегда принимает активное участие в самых разных мероприятиях, будь то форумы Федерального агентства по делам молодежи или конкурсы платформы «Россия — страна возможностей». Один из самых главных запросов этой активной молодежи — это поиск себя в профессии, получение практических навыков и саморазвитие. Молодой человек, выходя во взрослую жизнь, выбирает для себя трек своего развития, это может быть государственная служба, наука, бизнес и предпринимательство. Подобные конкурсы ориентируют студентов на занятие экспертной деятельностью, достаточно востребованной и интересной работой. Мы надеемся, что многие из участников этой школы уже через несколько лет вырастут в настоящих аналитиков и экспертов по Северному Кавказу, которые смогу трудиться в самых разных областях», — отметил Сериков.

Лидером по числу заявок стал Ставропольский край — 410 регистраций, следом идёт Ростовская область — 226, Дагестан — 180, Чеченская Республика — 71, Карачаево-Черкесия — 46, Адыгея — 37, Краснодарский край — 13, Северная Осетия — 12, Кабардино-Балкария — 11, Ингушетия — 7, Калмыкия — 1.

Напомним, что первый этап проекта проходил в дистанционном формате, в ходе которого участникам предстояло решить тестовое задание, посвящённое традициям и обычаям народов Кавказа. Данный этап проводился до 30 сентября, по его результатам 50 участников будут приглашены на финальный очный этап «Школы кавказоведения», который пройдёт с 10 по 13 октября в Пятигорске. В ходе мероприятия участники будут решать кейсы, участвовать в практических семинарах и презентовать свои собственные проекты. Десять лучших получат в наставничество ведущих экспертов высшей школы, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.