Мошенничество

Ингушский предприниматель обвинил кассира в хищении 600 тыс. рублей из магазина

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51-летний предприниматель из Сунженского района переложил ответственность за недостачу в своем магазине на кассира, заподозрив ее в краже денег, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«Владелец магазина в сельском поселении Троицкое в ходе проверки с удивлением обнаружил крупную недостачу. Он заявил правоохранительным органам о том, что кассир 2003 года рождения с 11 ноября 2022 года до середины марта этого года при торговле товарами совершила кражу 600 тыс. рублей», — сказал источник.

Бизнесмен потребовал взыскать недостающие средства с кассира. Кто именно присвоил деньги сунженца, установит следствие.

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