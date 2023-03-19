Мошенничество

Ингушский следком предупредил о случаях телефонного мошенничества от имени ведомства

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Мошенники, представляющиеся работниками СУ СКР по региону, звонят жителям и требуют информацию о банковских картах, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного главка.

«В марте 2023 года зафиксированы случаи телефонного мошенничества со стороны лиц, которые представляются сотрудниками следственного управления СК России по Республике Ингушетия и требуют предоставить информацию о данных банковских карт, а также осуществить операции по снятию или переводу денежных средств», — сказал представитель ведомства.

По его данным, используя специальное программное обеспечение, злоумышленники совершают телефонный звонок, который определяется как входящий вызов со стационарных номеров органов СКР по региону.

В пресс-службе предупредили, что звонки от имени следственного управления с подобными просьбами — действия мошенников. Требования о перечислении средств, операций по счетам и предоставлении данных банковских карт или счетов являются незаконными.

«Следователи СК России, на которых возложены обязанности по проведению предварительного следствия, производят вызов граждан в порядке, установленном законодательством. При этом должностные лица не требуют посредством телефонной связи предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам», — отметили в ведомстве.

Чтобы не стать жертвами мошенников, ведомство призвало граждан при получении звонков не совершать действий, о которых настойчиво просят злоумышленники, а прервать с ним разговор, не поддаваться уговорам, угрозам и влиянию, не переводить деньги на указанные ими счета, сообщать о таких фактах в правоохранительные органы.

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