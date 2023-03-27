Ингушский спортсмен Али Цокаев примет участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года
Спортсмен ингушского клуба «Вольник» Али Цокаев примет участие в первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.
Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования будут проходить с 13 по 17 апреля в Якутске.
Отмечается, что подготовку к турниру Али Цокаев проходит на учебно-тренировочном сборе в РСТЦ «Мужичи».
Напомним, в центре спортивной подготовки «Триумф» в столице Якутии примут участие все сильнейшие юниоры России, завтрашний резерв сборной команды страны.