Греко-римская борьба

Ингушский спортсмен Ансар Хамхоев стал третьим на всероссийских соревнованиях в Ярославле

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Представитель ингушского клуба «Ади Ахмад» Ансар Хамхоев стал бронзовым призером в весовой категории до 80 кг на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Владимира Лататуева среди юношей до 18 лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» Федерация спортивной борьбы республики, турнир проходил в городе Ярославле. В нем приняли участие более 450 юношей 15-16 лет, которые боролись в 12 весовых категориях. Среди участников — представители Казахстана, Узбекистана, Армении.

«На эти соревнования прибыли борцы из многих регионов страны, так как первое место предоставляло право на выполнение мастера спорта России и путёвку на Кубок России, а со 2-го по 5-е места — выполнение КМС», — отметили организаторы состязаний.

Отмечается, что турнир памяти Владимира Лататуева стал традиционным, он проходит более 10 лет.

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