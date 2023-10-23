Ингушский спортсмен Ансар Хамхоев стал третьим на всероссийских соревнованиях в Ярославле

Как сообщила газете «Ингушетия» Федерация спортивной борьбы республики, турнир проходил в городе Ярославле. В нем приняли участие более 450 юношей 15-16 лет, которые боролись в 12 весовых категориях. Среди участников — представители Казахстана, Узбекистана, Армении.

«На эти соревнования прибыли борцы из многих регионов страны, так как первое место предоставляло право на выполнение мастера спорта России и путёвку на Кубок России, а со 2-го по 5-е места — выполнение КМС», — отметили организаторы состязаний.

Отмечается, что турнир памяти Владимира Лататуева стал традиционным, он проходит более 10 лет.