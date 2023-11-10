Ингушский спортсмен Ислам Янарсанов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по карате

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в состязаниях приняло участие более 2 тыс. спортсменов из 26 стран. За медали боролись каратисты, представляющие Австрию, Азербайджан, Анголу, Армению, Бенин, Гвинею, Германию, Грецию, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Камерун, Киргизию, Конго, Кот-д’Ивуар, Кубу, Молдову, Абхазию, Беларусь, Россию, Таджикистан, Тунис, Туркмению, Турцию и Узбекистан.

Отмечается, что триумфатора соревнований Ислама Янарсанова тренировал президент Федерации по всестилевому карате Ингушетии, заслуженный работник физической культуры Абдул-Азит Шаухалов.