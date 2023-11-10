Карате

Ингушский спортсмен Ислам Янарсанов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по карате

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Ингушский спортсмен Ислам Янарсанов в весовой категории 90 кг завоевал золотую медаль и выполнил норматив мастера спорта международного класса на чемпионате мира по всестилевому карате в городе Орел.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, в состязаниях приняло участие более 2 тыс. спортсменов из 26 стран. За медали боролись каратисты, представляющие Австрию, Азербайджан, Анголу, Армению, Бенин, Гвинею, Германию, Грецию, Грузию, Индию, Иран, Казахстан, Камерун, Киргизию, Конго, Кот-д’Ивуар, Кубу, Молдову, Абхазию, Беларусь, Россию, Таджикистан, Тунис, Туркмению, Турцию и Узбекистан.

Отмечается, что триумфатора соревнований Ислама Янарсанова тренировал президент Федерации по всестилевому карате Ингушетии, заслуженный работник физической культуры Абдул-Азит Шаухалов.

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