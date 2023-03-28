Ингушский спортсмен Магомед Евкуров завоевал бронзовую медаль на Первенстве СКФО по вольной борьбе
Во второй состязательный день Первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет ингушский спортсмен Магомед Евкуров завоевал бронзовую медаль.
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Евкуров, представляющий спортклуб «Чингиз», выступал на соревнованиях в Хасавюрте в весовой категории до 48 кг.
Отмечается, что состязания в Дагестане являются отбором на Первенство России. Всего во второй день турнира спор за награды вели 130 участников.