Вольная борьба

Ингушский спортсмен Магомед Евкуров завоевал бронзовую медаль на Первенстве СКФО по вольной борьбе

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Во второй состязательный день Первенства Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет ингушский спортсмен Магомед Евкуров завоевал бронзовую медаль.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», Евкуров, представляющий спортклуб «Чингиз», выступал на соревнованиях в Хасавюрте в весовой категории до 48 кг.

Отмечается, что состязания в Дагестане являются отбором на Первенство России. Всего во второй день турнира спор за награды вели 130 участников.

 

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