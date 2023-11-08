Ингушский спортсмен Мухаммад-Амин Аушев завоевал «золото» на турнире по тхэквондо в Дагестане

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов. Турнир проходил на базе спортивной школы имени Магомеда Джафарова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, по итогам состязаний золотую медаль в весовой категории 45 кг завоевал Мухаммад-Амин Аушев. В весовой категории 37 кг серебряным призером стал Абдул-Малик Мержоев. Две бронзовые медали были получены Азаматом Тебоевым в весовой категории 26 кг и Муслимом Ганиевым в весовой категории 34 кг.

Ребята тренируются под руководством Цицкиева Ибрагима, Камурзоева Илеза, Камурзоева Хамзы.