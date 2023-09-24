Ингушский спортсмен Шейх-Мансур Евлоев стал золотым призером Всероссийского турнира по джиу-джитсу

«Сегодня участвовал в двух турнирах, один по грэпплингу и другой по панкратиону. Провел две схватки в грэпплинге и обе выиграл досрочно удушающим приёмом, заняв первое место», — прокомментировал боец.

Шейх-Мансур сообщил, что по панкратиону всего провёл 5 боёв и занял второе место в весовой категории до 77 кг, а также третье место в весовой категории до 71 кг.

Подготовка к турниру заняла у бойца 2 недели. Тренировал Евлоева опытный наставник Шамиль Абдуллаев.

«Мои соперники был достойными и умелыми бойцами», — добавил спортсмен.

Шейх-Мансур рассказал нашему корреспонденту, что победа на соревнованиях зависит исключительно от подготовки и психологического состояния, но никак не от везения.

«Моя цель — выступать в профессиональной лиге, поднимаясь в рейтинге бойцов и стать лучшим», — подчеркнул спортсмен.

Отметим, что 30 сентября Шейх-Мансур проведет любительский бой за пояс в лиге Колизей.