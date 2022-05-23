Ингушский тхэквондист Ибрагим Евлоев примет участие в соревнованиях на Кубок России

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая во Владивостоке. Ингушский спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Ибрагим является представителем спортивного клуба «Чингиз» и тренируется под руководством Ахмеда Камурзоева. Спортсмен уже прибыл во Владивосток и проходит акклиматизацию.