Ингушский тхэквондист Ибрагим Евлоев примет участие в соревнованиях на Кубок России
Ингушский тхэквондист Ибрагим Евлоев в личном зачете примет участие в борьбе за Кубок России и в составе команды из Санкт-Петербурга в командном чемпионате.
Соревнования пройдут с 24 по 29 мая во Владивостоке. Ингушский спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Ибрагим является представителем спортивного клуба «Чингиз» и тренируется под руководством Ахмеда Камурзоева. Спортсмен уже прибыл во Владивосток и проходит акклиматизацию.