Тхэквандо

Ингушский тхэквондист Ибрагим Евлоев примет участие в соревнованиях на Кубок России

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Ингушский тхэквондист Ибрагим Евлоев в личном зачете примет участие в борьбе за Кубок России и в составе команды из Санкт-Петербурга в командном чемпионате.

Соревнования пройдут с 24 по 29 мая во Владивостоке. Ингушский спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, Ибрагим является представителем спортивного клуба «Чингиз» и тренируется под руководством Ахмеда Камурзоева. Спортсмен уже прибыл во Владивосток и проходит акклиматизацию.

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