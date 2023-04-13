Юбилей

Ингушское отделение Союза журналистов России отмечает свой юбилей

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Ингушское региональное отделение Союза журналистов России отмечает свой юбилей, 25 лет назад, 13 апреля 1998 года, в республике была создана ячейка общероссийской общественной организации.

Отмечается, что учредительное собрание проходило в стенах общенациональной газеты «Сердало», редакция которой в то время располагалась в здании АМООС в Назрани. Председателем правления регионального СЖР была избрана известный в регионе журналист Жансурат Джабраиловна Аушева, впоследствии ставшая депутатом Народного собрания Ингушетии. В настоящее время руководит организацией главный редактор газеты «Ингушетия» Шамсудин Бесланович Боков.

Напомним, Союз журналистов России является крупнейшим творческим неполитическим общероссийским общественным объединением, защищающим интересы журналистов нашей страны. В его состав входят 85 региональных отделений и более четырех десятков творческих гильдий. С 2017 года СЖР возглавляет известный российский тележурналист и политический обозреватель Владимир Геннадиевич Соловьев.

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