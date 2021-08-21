Ингушское село Мужичи обзавелось первым детсадом на 120 малышей

«Местные жители называют это событие историческим. За всю историю развития населенного пункта в нем никогда не существовало детского сада», — сказал представитель кабинета министров региона.

Как отметил собеседник издания, строительство детского сада стало возможным благодаря реализации госпрограммы республики «Развитие сферы строительства, архитектуры и ЖКХ» подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах».

Осмотрев здание, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что в нем имеется все, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя комфортно, безопасно и успешно развивался. Руководитель субъекта подчеркнул, что приоритет в подборе кадров должен быть отдан людям с профессиональным образованием.

«Открытие каждого объекта дошкольного образования в селах республики является стратегически важным событием для формирования будущего поколения. На этот раз, открыв первый детский сад на 120 мест в Мужичах, мы полностью решили вопрос с очередностью в населенном пункте», — отметил Калиматов.

По данным пресс-службы, в новом здании имеются шесть групп, в том числе две ясельные группы.

На двух этажах для самых маленьких жителей села располагаются оборудованный спортзал, медицинский кабинет, музыкальный зал, пищеблок с горячим цехом, кабинеты психолога и логопеда. Кроме того, двор и прилегающая территория благоустроены, и дети могут совершать здесь дневные прогулки.

В учреждении трудятся около 35 сотрудников, включая 16 воспитателей.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 г. по настоящее время). Такого результата в регионе удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию 18 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и других федеральных программ.