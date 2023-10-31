Ингушской актрисе Тамаре Яндиевой присвоено звание Народной артистки России

«Нашей известной и всеми любимой Тамаре Яндиевой присвоено звание «Народная артистка Российской Федерации». Указ о награждении подписал Президент России Владимир Путин. Тамара Яндиева — это живая легенда, самая яркая и талантливая ингушская актриса, самобытная певица, давно известная не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Она создала много запоминающихся образов в кино и театре», — отметил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта напомнил, что за ее достижениями стоят большой труд и любовь к своей профессии, к народному творчеству.

«Такие люди, как Тамара Яндиева, полностью отдаются работе, живут ею и поэтому добиваются высоких успехов. Эта высокая награда заслужена ею многолетней культурной деятельностью, и я искренне рад за нее. Она не нуждается в представлении, все мы ее знаем и любим. От всей души поздравляю Тамару Яндиеву с этим заслуженным званием и желаю ей дальнейших творческих успехов. Пусть она еще долгие годы радует нас своим душевным пением и актерским творчеством», — подчеркнул Глава.

Тамара Хаважовна Яндиева — советская и российская актриса, эстрадная певица. Родилась 23 июля 1955 года в городе Караганде Казахской ССР в ингушской семье, находившейся в депортации. Начинала свою работу в кино на Североосетинской студии. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, актерский класс Народного артиста СССР Василия Меркурьева и советской актрисы, режиссера, заслуженной актрисы Чечено-Ингушской АССР Ирины Мейерхольд.

После окончания обучения, Тамара Яндиева уехала в Грозный, где работала в Чечено-Ингушском государственном драматическом театре.

Снимались в ряде известных фильмов, в том числе — «Черный принц Аджуба», «Долгое эхо в горах», «Горская новелла» и других.

События в начале 1990-х годов в Чечне вынудили актрису переехать с семьей в Москву. В 1994 году стала сотрудником Культурного центра «Лоам» при постоянном представительстве Ингушетии при Президенте России. В 1998 году окончила Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Тамара Яндиева — заслуженная артистка России (2010 год), народная артистка Ингушетии (2002), заслуженная артистка ЧИАССР (1984), заслуженная артистка Северо-Осетинской АССР (1985), заслуженная артистка Абхазской АССР (1985 год).