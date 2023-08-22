Ингушскую «Экосистему» уличили в незаконном размещении ТКО

«Установлено, что в 2019 году между администрацией МО «Городской округ город Малгобек» и региональным оператором ООО «Экосистема» заключен договор аренды земельного участка общей площадью 50 тыс. квадратных метров, расположенный на окраине города Малгобек, сроком на 5 лет под строительство мусоросортировочного комплекса», — рассказал собеседник.

По его словам, «Экосистема» в нарушение требований законодательства организовала на данной территории свалку твердых бытовых отходов, на которой периодически происходит возгорание мусора, что повлекло нарушение прав жителей города на благоприятную окружающую среду.

Отмечается, что материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой республики под контроль.