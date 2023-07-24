Инспекторы Госохотнадзора Ингушетии провели рейды в лесах Ингушетии

По информации экологического ведомства, цель рейда обезопасить диких животных от незаконной охоты и капканов, которые устанавливают браконьеры. Кроме того, инспекторы проверили наличие новых незаконных «засидок».

Отмечается, что в ходе рейда не было выявлено никаких нарушений.

Рейды с целью предотвращения незаконного отстрела диких животных будут проводиться регулярно, говорится в сообщении.