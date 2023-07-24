Рейд

Инспекторы Госохотнадзора Ингушетии провели рейды в лесах Ингушетии

0

Инспекторы отдела госохотнадзора совместно с егерским составом Минприроды Ингушетии провели рейдовые мероприятия в лесном массиве Сунженского и Назрановского районов по охране объектов животного мира.
 

По информации экологического ведомства, цель рейда обезопасить диких животных от незаконной охоты и капканов, которые устанавливают браконьеры. Кроме того, инспекторы проверили наличие новых незаконных «засидок».

Отмечается, что в ходе рейда не было выявлено никаких нарушений.

Рейды с целью предотвращения незаконного отстрела диких животных будут проводиться регулярно, говорится в сообщении.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Иномарка снесла дорожных знак после столкновения с ВАЗ в Ингушетии
В Ингушетии растет потребительская активность
В лесах Ингушетии начал действовать особый противопожарный режим
Вопросы взаимодействия с муниципалитетами обсудили в министерстве имущественных отношений Ингушетии
Постпредство Ингушетии провело Межнациональный шахматный турнир в Москве
В Магасе этнограф увлек детей старинными народными играми
Региональный центр «Мой Бизнес» проводит встречи с предпринимателями Ингушетии
Охотоведы Ингушетии приступили к заготовке кормов для лесных кормушек
В МКЖР Ингушетии проходит выставка, посвященная полному Георгиевскому кавалеру Ахмеду Мальсагову
Более 3 млн рублей социальных выплат за 11 лет незаконно получила жительница Ингушетии
В распространении экстремистских материалов в соцсетях подозревается жительница Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 