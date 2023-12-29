Пенсия

Инвалиду из Ингушетии восстановили пенсию после вмешательства УПЧ в регионе

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Аппарат уполномоченного по правам человека по республике восстановил пенсионные права местной жительнице, которая является инвалидом второй группы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, 87-летняя женщина обратилась с жалобой о нарушении ее социальных прав в связи с уменьшением размера пенсии.

«В январе текущего года заявительнице снизили пенсию с 32 тыс. до 22 тыс. рублей. В Соцфонде по региону не дали объяснения причины снятия сумм с пенсии», — рассказал собеседник.

По его словам, женщина помимо того, что имеет инвалидность второй группы, также является репрессированной и впоследствии реабилитированной.

«По результату рассмотрения запроса пенсия заявительницы восстановлена в размере 28 тыс. 305 рублей», — добавил собеседник издания.

Отмечается, что доплата сумм страховой пенсии за период с 1 января по 31 декабря 2023 года выплачена на счет заявительницы в декабре текущего года.

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