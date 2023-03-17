Джиу-джитсу

Ислам Мамилов стал победителем международного турнира по бразильскому джиу-джитсу

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Ислам Мамилов (слева)

Ингушский спортсмен, представляющий Казахстан, Ислам Мамилов стал победителем Международного профессионального турнира по бразильскому джиу-джитсу Almaty Professional Jiu-Jitsu Championship 2.

По информации интернет-ресурса «ИнгушСпорт», обладатель чёрного пояса BJJ Ислам Мамилов выступал в весовой категории до 85 кг.

Отмечается, что в Алматы (Казахстан) собрались звезды мирового джиу-джитсу. Здесь джитсеры защищали свои титулы.

Напомним, Ислам тренировался в академии бразильского джиу-джитсу под руководством одного из лучших тренеров Казахстана Арманжана Рузахунова — обладателя пурпурного пояса по BJJ.

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