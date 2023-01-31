IT-специалисты Ингушетии могут получить льготную ипотеку

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в этом году правительство расширило число аккредитованных компаний, сотрудники которых могут претендовать на ИТ-ипотеку. Теперь таких организаций в стране около 20 тысяч, когда ранее под требования подходили только 12 тыс. компаний.

Расширен также и возрастной диапазон получателей ипотеки: на льготный кредит могут претендовать специалисты в возрасте от 18 до 50 лет включительно, а не от 22 до 44 лет, как было ранее.

Кроме того, смягчили еще и требования к зарплате. Теперь работать в компании после оформления кредита нужно будет минимум пять лет, а не весь срок ипотеки. Если же сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще полгода

Для Москвы остается прежний минимальный уровень зарплаты — 150 тыс. рублей, в городах, где проживает миллион человек, — 120 тысяч, в остальных регионах России — от 70 тыс. рублей.

Помимо этого, скорректированы требования и по минимальной зарплате специалистов. Теперь по новым правилам для получения ипотеки ежемесячный доход будет определяться исходя из места работы согласно трудовому договору.

Ставка по IT-ипотеке останется прежней — до 5% годовых.

Сообщается, что в текущем году на обслуживание кредитов планируется направить 6,5 млрд рублей, благодаря чему будут поддержаны не менее 24 тыс. ИТ-специалистов. В 2024 году для поддержки еще 20 тыс. заявок будет выделено 8 млрд рублей.

По итогам трех лет реализации программы более 50 тыс. специалистов смогут улучшить свои жилищные условия. Общий объем кредитов составит порядка 240 млрд рублей.