Итоги работы по поддержке участников СВО и их семей подвели в Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, вице-премьер Магомед Евлоев проинформировал участников мероприятия, что для 127 мобилизованных граждан ранее была приобретена экипировка, включая бронежилеты, термобелье, средства гигиены, аптечки и многое другое.

Получившим ранения в ходе участия в СВО 195 бойцам выплачены компенсации по 100 тыс. рублей.

Сводный реестр участников СВО на основании их социальных паспортов включает 295 семей. Большинство вопросов связано с предоставлением им земельных участков или зачислением ребенка в ДОУ.

По линии Минтруда региона трудоустроены пять членов семей участников СВО. За два года 115 семей мобилизованных граждан получили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей. Также по социальному контракту 12 малоимущим семьям за это время оказана единовременная материальная помощь на 800 тыс. рублей.

В меры социальной поддержки входит и содействие по оплате жилищно-коммунальных услуг. На данный момент эта помощь оказана 5 обратившимся. Также 88 участников СВО получают выплаты по ЖКУ в рамках других льготных категорий граждан, в том числе как репрессированные, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, специалисты, работающие и проживающие в сельской местности.

Магомед Евлоев напомнил о том, что очередные 20 тонн гуманитарного груза были отправлены в начале декабря уходящего года. Это продукты питания, гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, специальные устройства, теплая одежда, садовые печи и газовые баллоны.

«Наша обязанность — обеспечить надлежащее внимание и поддержку для тех, кто откликнулся на вызов служить своей стране. Мы должны гарантировать, что они и их семьи получат необходимую помощь и защиту во время их службы и по возвращении в обычную жизнь. Будем продолжать работу над мерами, направленными на улучшение условий для наших военнослужащих и их семей, уделяя этому особое внимание», — подчеркнул Владимир Сластенин, подводя итоги заседания.