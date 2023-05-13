Благотворительность

Из Ингушетии в ДНР отправили 60 тонн бутилированной воды

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Для жителей ДНР и беженцев, находящихся в пунктах временного размещения, по поручению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, отправили 60 тонн бутилированной воды.

В организации доставки гуманитарной помощи приняли участие депутат Госдумы Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза.

«С учетом высокой потребности мы решили отправить чистейшую ледниковую воду для питья из высокогорных источников, добываемую в Ингушетии. Это то, что сегодня остро нужно жителям Донецкой народной республики. Работа будет продолжена, в ближайшее время подготовим к отправке очередную партию», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Там напомнили, что ранее ингушские предприниматели, представители власти и законодательного органа, а также простые жители передали беженцам более 700 тонн продуктов, а также строительные материалы для восстановления разрушенного жилья в результате обстрелов ВСУ.

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