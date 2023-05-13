Из Ингушетии в ДНР отправили 60 тонн бутилированной воды

В организации доставки гуманитарной помощи приняли участие депутат Госдумы Муслим Татриев, представители постпредства республики в Москве и регионального Минсельхоза.

«С учетом высокой потребности мы решили отправить чистейшую ледниковую воду для питья из высокогорных источников, добываемую в Ингушетии. Это то, что сегодня остро нужно жителям Донецкой народной республики. Работа будет продолжена, в ближайшее время подготовим к отправке очередную партию», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Там напомнили, что ранее ингушские предприниматели, представители власти и законодательного органа, а также простые жители передали беженцам более 700 тонн продуктов, а также строительные материалы для восстановления разрушенного жилья в результате обстрелов ВСУ.