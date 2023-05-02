К 100-летию государственности Ингушетии выйдет сборник «100 лучших ингушских песен»

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В Ингушетии в преддверии празднования 100-летия государственности республики работают над проектом «100 лучших ингушских песен», рассказали нашему изданию в региональном министерстве культуры.

Активным участником проекта является член Союза композиторов Ингушетии Зарема Мальсагова, которая нотирует песни и музыкальные произведения.

Как отметил наш собеседник, новый проект Минкультуры призван не только сохранить песенное искусство ингушского народа, но и ориентирован на популяризацию родного языка через песню. Планируется, что произведения, вошедшие в сборник, будут изучаться в школах, а в детских садах — написанные ингушскими авторами специально для детей песни и музыкальные произведения.

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