К 100-летию государственности Ингушетии выйдет сборник «100 лучших ингушских песен»

Активным участником проекта является член Союза композиторов Ингушетии Зарема Мальсагова, которая нотирует песни и музыкальные произведения.

Как отметил наш собеседник, новый проект Минкультуры призван не только сохранить песенное искусство ингушского народа, но и ориентирован на популяризацию родного языка через песню. Планируется, что произведения, вошедшие в сборник, будут изучаться в школах, а в детских садах — написанные ингушскими авторами специально для детей песни и музыкальные произведения.