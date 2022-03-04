К 30-летию региона в Ингушетии проведут фестиваль бейсджамперов и воздушных шаров

«В рамках мероприятий, посвященных 30-летию возрождения Ингушетии, на территории курорта «Армхи» в горах региона пройдет гастрономический и фотофестиваль «Вкус Кавказа». Также планируется проведение международного фестиваля бейсджамперов, межрегионального велопохода «От Таргима до Магаса» и фестиваля воздушных шаров. Кроме того, по итогам достигнутых соглашений до конца марта планируется проведение информационного тура в республику для представителей туристического бизнеса Москвы», — говорится в сообщении.

В Ингушетии запланировано более 100 культурно-массовых мероприятий, которые пройдут под эгидой 30-летия возрождения республики.