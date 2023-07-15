К 4 годам колонии приговорен житель Ингушетии за хищение у 13 человек более 400 тыс. руб.

В прошлом году, изначально не желая что-либо реализовывать, оказывать услуги, мужчина размещал в сети Интернет объявления с заведомо ложными и не соответствующими действительности сведениями о продаже мобильных телефонов, аксессуаров, сдаче в аренду квартир, а также об оказании юридической помощи в сфере получения государственных социальных выплат.

Получая сообщения от жителей республики, которые хотели приобрести товар или воспользоваться указанными услугами, он вводил их в заблуждение, убеждая перевести их на указанный им банковский счет денежные средства.

Также осужденный под предлогом срочной продажи автомобилей марки «ВАЗ-21115» и «Лада «Гранта» в рассрочку, которых заведомо у него не было, завладел деньгами знакомого. В целом он путем обмана похитил у 13 местных жителей более 421 тыс. рублей.

Не получив в течении долгого времени обещанных автомобилей, товаров и услуг, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Сунженский районный суд, с учетом позиции государственное обвинителя, наличия на иждивении 3 малолетних детей, назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учетом рецидива преступления наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.