Убийство

К 8 годам тюрьмы приговорена жительница Ингушетии за убийство топором молодого человека

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К 8 годам колонии общего режима приговорена 49-летняя жительница Малгобекского района региона за убийство топором молодого человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по республике.

Отмечается, что собранные следователями доказательства признаны Малгобекским городским судом достаточными для вынесения приговора женщине.

Установлено, что 13 марта 2019 года в вечернее время в сельском поселении Верхние Ачалуки, в ходе внезапно возникшей ссоры, обвиняемая нанесла семь ударов топором 23-летнему мужчине в область головы и туловища, от которых последний скончался на месте.

В рамках уголовного дела были проведены необходимые следственные действия, что позволило доказать причастность обвиняемой к совершению убийства.

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