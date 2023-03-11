К 8 годам тюрьмы приговорена жительница Ингушетии за убийство топором молодого человека
К 8 годам колонии общего режима приговорена 49-летняя жительница Малгобекского района региона за убийство топором молодого человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по республике.
Отмечается, что собранные следователями доказательства признаны Малгобекским городским судом достаточными для вынесения приговора женщине.
Установлено, что 13 марта 2019 года в вечернее время в сельском поселении Верхние Ачалуки, в ходе внезапно возникшей ссоры, обвиняемая нанесла семь ударов топором 23-летнему мужчине в область головы и туловища, от которых последний скончался на месте.
В рамках уголовного дела были проведены необходимые следственные действия, что позволило доказать причастность обвиняемой к совершению убийства.