К 80-летию разгрома фашистов в битве за Кавказ в Ингушетии развернули Знамя Победы

Памятная акция прошла с участием представителей органов власти, общественных организаций, молодежи, юнармейцев.

Как ранее информировало наше издание, завтра, 9 октября, Малгобеке состоится еще одно патриотическое мероприятие, посвященное юбилею битвы за Кавказ и 16-летию присвоения населенному пункту почетного звания «Город воинской славы». Начало мероприятия в 11 часов.

Организаторы акций — федеральное агентство по делам национальностей и АНО «Звезда», которые с прошлого года они реализуют проект «Непокоренные» в память о защитниках Отечества в годы ВОВ.

Ранее пресс-служба Главы и правительства республики информировала, что в рамках проекта участники акции и гости посетят горную часть Ингушетии, где сосредоточены уникальные башенные комплексы.

«Мы гордимся возможностью реализовать международный проект «Непокоренные» на территории Ингушетии. Важнейшими мероприятиями бесспорно являются разворачивание самого большого в мире Знамени Победы и экскурсия по горной части нашей республики. Все это станет важным символом нашего почтения и уважения к героическому прошлому. Считаю, что проект «Непокоренные» — это действительно возможность единения народов и сохранения памяти о подвиге наших предков. Я рад, что Ингушетия, как и другие регионы юга России, становится площадкой для такого важного и масштабного проекта. Вместе мы сможем передать наследие поколений и преумножить дух Победы», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, битва за Кавказ — одно из наиболее важных сражений Великой Отечественной войны. Противостояние продлилось с 25 июля 1942 по 9 октября 1943 года, более 400 дней. В течение первых двух месяцев наступления фашистам удалось занять ряд городов, в том числе — Ставрополь, Майкоп, Краснодар, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация в корне переменилась, когда немецкие подразделения подступили к ингушскому Малгобеку в конце сентября.

Несмотря на ожесточенный штурм и переход города из руки в руки, фашисты так и не смогли закрепиться в Малгобеке и продолжить наступление на Грозный и Баку. А затем наступил переломный момент в военных действиях — разгром фашистских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года.