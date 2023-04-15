Экология

К эко-марафону «Вода России-2023» Ингушетия присоединится в конце апреля

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29 апреля в рамках Всероссийской акции «Вода России» в сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии пройдет первая в регионе в 2023 году уборка берега реки Асса, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Река Асса, протекающая в сельском поселении Нестеровское и ее прибрежная зона являются излюбленным местом отдыха для жителей и гостей республики, что часто приводит к ее загрязнению. Сбор мусора в 2023 году будет осуществляться раздельным способом. Также в текущем году состоится телемост с ингушскими волонтерами и из других субъектов СКФО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принять участие в акции может каждый желающий.

Во Всероссийской акции «Вода России» Ингушетия участвует 6 год подряд. По итогам 2022 года регион стал победителем акции в одной из номинаций проекта, собрав во время проведения субботников в течение года более 166 тысяч участников и занял почетное третье место среди регионов страны.

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