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К празднованию 100-летия государственности Ингушетии готовятся в республике

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К празднованию 100-летия государственности Ингушетии готовятся в республике. Среди главных мероприятий — проведение гала-концерта в Государственном Кремлевском Дворце. Об этом было сообщено на расширенном совещании в Магасе под руководством руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.

По информации пресс-служба Главы и правительства региона, планируется организация Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации и Государственной Думе. А также в городах Минске и Самаре.

Культурные коллективы республики отправятся в гастроли по разным регионам страны. Буде организована передвижная выставки музеев Ингушетии.

Третьяковская галерея и Эрмитаж будут приглашены в регион для организации специальной выставки в галерее в городе Сунжа. Государственные ансамбли народного танца «Ингушетия» и «Магас» создадут тематические хореографические постановки.

Будет представлена экспозиция из 100 войлочных ковров «Истинг. Войлочная летопись ингушей». Изданы иллюстрированная книга, а также краеведческие, исторические, этнокультурные и поэтические сборники.

Намечено издание «Берашта дола ховли-довзалеш» («Загадки для детей») и «Ингушские игры». Запланированы выпуски сборника «Сто лучших ингушских песен», юмористических рассказов «Сакъердаме дувцараш», «Становление и развитие театрального искусства ингушей».

Напомним, 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в апреле 2021 года Президент России Владимир Путин поручил правительству создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования ингушской государственности. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.

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