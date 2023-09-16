К трем годам колонии приговорили жителя Ингушетии за хранение самодельной гранаты

Как отмечается, осужденный хранил по месту своего жительства в сельском поселении Нижние Ачалуки самодельную ручную гранату с запалом, которые были изъяты сотрудниками управления ФСБ по региону в апреле текущего года.

Малгобекским городским судом, с учетом позиции прокурора и наличия на иждивении двух малолетних детей, ему назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 20 тыс. рублей в доход государства.