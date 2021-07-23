Кабардино-Балкария и Сбер развивают инвестиционные, социальные и цифровые проекты

Казбек Коков, Глава Республики Кабардино-Балкария:

«Сегодня Сбербанк стал мощной структурой, которая развивается во всех направлениях и при этом наращивает потенциал. Реализуемые в Кабардино-Балкарии проекты уже дают определенные результаты, дальнейшее сотрудничество видим не только в предоставлении финансовых услуг, но и в тех начинаниях, которые направлены на повышение качества жизни людей».

На встрече обсуждались предпринимательский климат, развитие рынка жилищного строительства, реализация ключевых госпрограмм для бизнеса и населения, а также возможности разработки и внедрения региональной геоинформационной системы, развития транспортной сети, масштабирования школьной цифровой платформы СберКласс и комплексных медицинских решений Сбера с использованием искусственного интеллекта.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы работаем в Кабардино-Балкарии по десяткам направлений: от оценки ключевых инвестпроектов до развития передовой цифровизации всех отраслей, повышения финансовой грамотности и доступности каждому жителю Республики инновационных товаров и услуг. Основным акцентом в укреплении «цифровой зрелости» считаю совместную работу над развитием безналичной инфраструктуры, отрасли здравоохранения, туристического и транспортного кластеров. При этом, мы остаёмся крупнейшим и самым надёжным банком, который выбирают большинство жителей, организаций и предпринимателей Республики».

В ответ на запрос клиентов и регионального Правительства банк оптимизирует кредитные процессы и способствует росту инвестпотенциала Республики за счет глубокой отраслевой экспертизы и с учетом специфики региона. В рамках работы Проектного офиса с 2020 года проведена экспертиза 28 стратегически важных для Республики проектов. С начала 2020 года бизнесу и населению банком выдано 16 млрд рублей кредитных средств, в том числе по 3 ключевым госпрограммам для бизнеса — более 2 млрд льготных кредитов. Динамично растёт и рынок услуг для физических лиц, где драйвером роста остаётся ипотечное кредитование, которым воспользовались с начала 2020 года около 3,5 тысяч семей. Устойчивый спрос помогает развитию рынка недвижимости, где Сбербанк финансирует строительство 25 тысяч м2 жилья на 240 млн рублей и готов расширять присутствие на рынке.

Сбер также активно помогает развитию цифровой инфраструктуры для жителей и гостей Кабардино-Балкарии. Почти 80% клиентов банка в регионе пользуются финансовыми онлайн-сервисами, безналичная оплата доступна в 3 тысячах точек продаж и предоставления частных и государственных услуг. Детям в 85 школах региона школьная цифровая платформа СберКласс помогает развивать лидерские и предпринимательские навыки, а учителям — эффективнее организовать учебный процесс с индивидуальной траекторией обучения школьников. В здравоохранении региона внедряются системы Voice2Med и компьютерной томографии лёгких, помогающие врачам с помощью искусственного интеллекта повысить качество медуслуг и точность постановки диагноза. Среди сервисов экосистемы Сбера наиболее востребованы сегодня доставка из СберМаркета, DeliveryClub, а также онлайн-кинотеатр Okko. Суммарно ими пользуются уже около 50 тысяч жителей Республики.

Для Сбербанка в Кабардино-Балкарии важно не только предоставлять качественные услуги клиентам онлайн и в офисах банка, но и помогать социальному развитию Республики. Поэтому много времени уделяется сотрудничеству с вузами и школами, общественными и благотворительными организациями. В работе приоритет также отдаётся социально ответственному бизнесу и партнерству с инвестпроектах, которые помогают сделать жизнь, работу и отдых в Республике ещё комфортнее. Портфель региональных ESG-проектов оценивается Сбербанком в 1 млрд рублей.