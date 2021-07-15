Курбан-Байрам

Калиматов объявил три выходных дня в Ингушетии в связи с празднованием Курбан-байрама

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Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов объявил 19, 20 и 21 июля нерабочими днями в республике в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Миннаца республики.

«Глава региона Махмуд-Али Калиматов подписал указ, согласно которому 19, 20 и 21 июля объявляются нерабочими (праздничными) днями в связи с празднованием Ид аль-Адха (Г1урба)», — сказал собеседник издания.

По его словам, гражданам в период празднования Курбан-байрама необходимо соблюдать ограничения и рекомендации, предусмотренные указом руководителя региона о введении режима повышенной готовности от 17 марта 2020 года в связи с распространением коронавируса нового типа.

Полиции рекомендовано принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории республики в эти дни.

Ранее сообщалось, что по инициативе Калиматова в республике за счет средств Национального фонда развития региона малоимущим раздадут 1,5 тыс. овец для жертвоприношения в честь Курбан-байрама.

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