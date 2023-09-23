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Калиматов поддержал инициативу Матвиенко включить изучение поэзии Гамзатова в школьную программу

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поддержал инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко включить изучение поэзии Расула Гамзатова в школьную программу.

Руководитель субъекта сообщил, что принял участие в IX парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», приуроченном к 100-летию Расула Гамзатова, проходившем 21-22 сентября в Дербенте.

«Обратил внимание на модель развития отношений между разными народами, которую представляет Дагестан. Каждый приезд в эту гостеприимную республику получаю новые впечатления», — отметил Махмуд-Али Калиматов.

Он напомнил, что пленарном заседании спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко предложила включить изучение творчества поэта Расула Гамзатова в школьную программу.

«Инициативу поддерживаю, считаю, что важно изучать творчество представителей разных народов. Школьникам, принадлежащим к определенным этническим группам, необходимо видеть, что их история и культура имеют важное место в обществе», — подчеркнул Глава республики, заметив, что сам форум в Дагестане имеет огромное значение.

«Сегодня как никогда мы должны болеть за сохранение уникального культурного многообразия нашей страны, а также ее исторического и духовного наследия. Как сказала Валентина Ивановна, «единство — всепобеждающая сила России». И сегодня мы в этом убедились в очередной раз», — добавил Махмуд-Али Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства региона.

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