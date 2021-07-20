«Великий праздник жертвоприношения во имя Аллаха олицетворяет собой высшие духовно-нравственные ценности, исторические традиции и национальные обычаи народов, исповедующих ислам. Он воплощает в себе благородные идеалы добра и милосердия, веротерпимости и уважения к людям, способствует укреплению единства в обществе», — говорится в обращении Калиматова.

Это время духовного очищения, утверждения в вере, обретения искренности и праведности, время приумножения богатого культурного и духовного наследия посредством благотворительности, просвещения, воспитания подрастающего поколения, считает руководитель субъекта.

«В нашей республике традиционно этот светлый праздник отмечается в каждой семье. В эти дни в наших молитвах звучат сокровенные чаяния о благополучии и процветании нашей Родины. Ради этого каждый верующий мусульманин, следуя канонам ислама, проявляет любовь к ближним, веротерпимость, добропорядочность в помыслах и делах», — напомнил Глава Ингушетии.

Он выразил уверенность, что мусульмане региона в дни праздника не обделят вниманием и помощью тех, кто в этом наиболее нуждается.

«К большому сожалению, последние два года в силу сложившихся обстоятельств мы не можем исполнить одну из главных обязанностей мусульманина — совершить Хадж. Все еще сохраняются ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Надеюсь, что наши граждане отнесутся к этому с пониманием», — отметил Калиматов.

Глава призвал всех мусульман республики и представителей других конфессий быть отзывчивее друг к другу, простить обиды, если они есть, отказаться от запретных дел и поступков.

«Пусть Всевышний Аллах примет все наши молитвы и жертвоприношения и одарит всех нас Своей великой щедростью и довольством, принесет радость, согласие, мир и благополучие в каждый дом. Желаю всем жителям республики здоровья, счастья и благополучия. Да благословит нас Всевышний на совершение добрых дел. Да пребудет с нами милость Всемогущего Аллаха», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Ранее, в связи с праздником Ид аль-Адха (Курбан-Байрам) Калиматов своим указом объявил в республике нерабочими три дня — 19,20 и 21 июля.