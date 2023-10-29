Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с днем вневедомственной охраны

«Поздравляю ветеранов и действующих сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ в Ингушетии с профессиональным праздником! Эта служба всегда востребована, заметна и трудна, важна для граждан, всех государственных и частных организаций», — говорится в обращении.

По его словам, одной из ключевых задач органов вневедомственной охраны в регионе является гарантирование безопасности ведущих учебных учреждений, а также других социально значимых объектов, несущих большую общественную значимость. Жители республики высоко ценят этот труд и добросовестную службу.

Махмуд-Али Калиматов добавил, что вневедомственная охрана сегодня в числе наиболее многочисленных и оснащенных структур, обеспечивающих сохранность материальных ценностей и объектов, соблюдение порядка в муниципальных образованиях и обеспечение безопасности соотечественников.

«Охраняя особо значимые, режимные и прочие объекты, вневедомственная охрана войск национальной гвардии России активно способствуют предотвращению и раскрытию преступлений и правонарушений», — отметил Глава республики

Махмуд-Али Калиматов пожелал сотрудникам и ветеранам профессионального развития и служебных успехов.

Напомним, 29 октября сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России отмечают свой профессиональный праздник.