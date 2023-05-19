Калиматов принял участие в заседании совета по межнациональным отношениям под руководством Путина

Президент России отметил, что против страны направлен практически весь арсенал Запада, атаки на ее ценности не прекращаются. Противники России говорят о необходимости поделить страну на десятки мелких частей. Они делают все для разобщения народов.

По мнению Путина, многонациональность России является ее всепобеждающей силой, чем больше против государства санкций и клеветы, тем выше консолидация общества. Сплоченность россиян возросла, люди понимают, что единство делает их сильными и непобедимыми. Вся Россия благодарна участникам спецоперации за мужество и героизм, надеется на защитников Отечества различных национальностей.

Президент считает, что противники не справляются с собственными миграционными проблемами, но пытаются создать их и в России. Между тем, Российская Федерация традиционно придает большое значение развитию с государствами Ближнего Востока и Северной Африки дружественных отношений и впредь намерена активно поддерживать коллективные усилия по мирному разрешению ближневосточных кризисов.

Путин пожелал успешной работы саммиту Лиги арабских государств, отметив, что расширение сотрудничества между Росией и арабскими странами отвечает общим интересам.

Касательно стратегии национальной политики должны появиться аспекты, связанные с вхождением в Россию новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, где проживают люди разных национальностей.

Глава государства поручил кабинету министров проверить качество работы системы мониторинга в сфере межнациональных отношений, чтобы она отслеживала потенциальные риски.

Напомним, совет по межнациональным отношениям — совещательный и консультативный орган при главе государства.

Совет готовит для Президента предложения по определению и развитию приоритетных направлений государственной национальной политики, обеспечивает взаимодействие различных органов государственной власти и общественных объединений в сфере ее реализации, проводит экспертизу законодательных норм, затрагивающих вопросы национальной и миграционной политики.