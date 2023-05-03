Калиматов проинформировал Мишустина о сокращении долгов Ингушетии с 5,8 до 1,4 млрд руб.

«Региону была оказана финансовая помощь из федерального бюджета в размере 1,8 млрд рублей, которая дала властям республики возможность снизить кредиторскую задолженность с 5,8 до 1,4 млрд рублей. Таким образом, за три года объем долговых обязательств Ингушетии удалось сократить в 3,6 раза — с 11,8 до 3,3 млрд рублей», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам руководителя субъекта, результаты социально-экономического развития региона за 2022 год по большинству показателей экономики республики оказались лучше прогнозных ожиданий.

«Мы сделали все возможное для сохранения стабильного социально-экономического развития в республике. Но без поддержки Правительства РФ в Вашем лице, Минфина России мы не добились бы хороших результатов. Благодаря вам за последние три года нам удалось обеспечить стабильность финансово-бюджетной системы и решить проблемы, копившиеся годами», — отметил Глава республики.

По его словам, на сегодняшний день объем долговых обязательств республики по мерам бюджетного принуждения сократился с 3,9 млрд рублей до 31 млн рублей. Полностью закрыть вопрос планируется в мае текущего года.

Несмотря на сложную финансово-бюджетную ситуацию, уровень собственных доходов регионов значительно вырос. Раньше прирост не превышал 200 — 300 млн рублей в год, а 2022 год завершен с рекордным показателем — 9 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, Ингушетия заняла серьезные позиции в рейтинге СКФО и России благодаря росту других важных экономических показателей. Индекс промышленного производства в регионе составил 110,8%, что вывело регион на 1 место по СКФО и 5 место по России. В сельском хозяйстве индекс вырос до 117,7% — это 1 место по СКФО и 10 место по РФ.

Увеличение выпуска сельхозпродукции, по словам Калиматова, связано с ростом продукции животноводства и растениеводства на 6 и 40% соответственно. В целом объем продукции сельского хозяйства по итогам года вырос на 25% и составил около 20 млрд рублей.

Властями региона был принят ряд мер, которые стали триггерными для экономки республики. Стимулирования начинающего бизнеса обеспечили в 2022 году рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Ингушетия на 12%, а численность работников выросла на 22%, достигнув к началу года 7,6 тысяч человек.

Колоссальная поддержка в реализации нацпроектов, в рамках которых в республике за 4 года построено и реконструировано более 280 объектов, является самым большим стимулом для эффективной работы. Регион не справился бы со всеми этими задачами, если бы федеральные власти не приняли бы в этом самое активное участие, добавил Калиматов.