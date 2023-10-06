Фестиваль

Калиматов встретился с 8-летним победителем отборочного этапа благотворительного фестиваля «Белая трость»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своей резиденции в Магасе встретился с 8-летним Магомедом Келиговым — победителем отборочного этапа международного благотворительного фестиваля «Белая трость», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Главы и правительства региона.

«Магомед Келигов покорил членов жюри песней «Если с другом вышел в путь». Скоро он отправится в Москву, где примет участие в гала-концерте Фестиваля. Глава региона Махмуд-Али Калиматов поздравил его с таким серьезным достижением и пожелал не останавливаться на достигнутом», — сказал собеседник.

Руководитель субъекта пообещал оказать семье Келиговых поддержку во время их пребывание в Москве.

«Уверен, впереди Магомеда ждет только успех. Наша республика же продолжит уделять внимание незрячим и слабовидящим детям, в том числе тем, кто хочет реализовать себя на музыкальном поприще», — сказал Махмуд-Али Калиматов, отметив, что ранее обращался к народной артистке России Диане Гурцкой с предложением провести в 2024 году юбилейный Фестиваль «Белая трость» в Ингушетии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что 10 октября 2023 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» пройдет гала-концерт XIV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», приуроченный к Международному дню белой трости — символу незрячего человека, который отмечается ежегодно 15 октября.

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