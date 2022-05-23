Калиматов выразил соболезнования Евкурову в связи с гибелью его племянника на Украине

«Тяжело получать вести о погибших, но в военной профессии потери, к сожалению, неизбежны. Сегодня горе пришло в семью Хамхоевых. Во время исполнения служебного долга погиб командир десантно-штурмовой роты Адам Хамхоев. Парень закончил одно из лучших в России военных учебных заведений — Рязанское высшее командное училище ВДВ. Проходил военную службу в Ульяновске и характеризовался как блестящий офицер и грамотный командир», — написал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, Адам Хамхоев отдал свою жизнь за Родину, погиб защищая государственную целостность России.

«Мы должны гордиться такими соотечественниками. Искренне соболезную родным и близким Адама Хамхоева», — добавил Калиматов.

Также Глава Ингушетии выразил соболезнования бывшему руководителю региона, замминистра обороны России Юнус-Беку Евкурову, которому погибший приходился племянником.