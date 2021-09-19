Калиматов выразил уверенность, что в Госдуму и Народное собрание Ингушетии пройдут достойные кандидаты

«В эти дни мы выбираем будущее нашего народа», — подчеркнул он, после посещения избирательных участков в городах Назрани и Магасе, а также в Назрановском районе.

«Избирателей много, — и это радует. Самыми активными, по данным регионального избиркома, оказались жители Экажево. Здесь на двух участках проголосовало 50,63% и 43,79% избирателей», — отметил Калиматов.

Напомним, по данным республиканской избирательной комиссии, на 20.00 мск во второй день выборов в Ингушетии проголосовало 117 тыс. 804 избирателя или 50,16% от общего числа избирателей.