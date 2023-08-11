Капремонт

Капремонт автодороги в Малгобекском районе Ингушетии завершат в сентябре

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В Малгобекском районе республики продолжается капитальный ремонт автодороги «Новый Редант-Нижние Ачалуки» протяженностью 6,4 км.

Участок трассы, связывающий два населенных пункта, был включен в дорожную программу из-за несоответствия нормативным требованиям, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.

Там отметили, что постоянно проводящийся ямочный ремонт улучшал ситуацию лишь на непродолжительный период, что вызывало большое количество обоснованных жалоб автомобилистов.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия». Завершить работы планируется в сентябре ткущего года.

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