Капремонт автодороги в Малгобекском районе Ингушетии завершат в сентябре

Участок трассы, связывающий два населенных пункта, был включен в дорожную программу из-за несоответствия нормативным требованиям, сообщили «Ингушетии» в правительстве республики.

Там отметили, что постоянно проводящийся ямочный ремонт улучшал ситуацию лишь на непродолжительный период, что вызывало большое количество обоснованных жалоб автомобилистов.

Проект реализуется в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия». Завершить работы планируется в сентябре ткущего года.