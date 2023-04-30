Кавказское гостеприимство обсудят на семинар-совещании в горной Ингушетии
Комитет по туризму республики приглашает принять участие в семинар-совещании «Единые стандарты Кавказского гостеприимства». Мероприятие пройдет 14 мая текущего года на базе всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахе, начало в 11 часов, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.
Участники форума обсудят туристический потенциал и стратегические приоритеты развития туризма в регионе, межрегиональную интеграцию СКФО, единые стандарты кавказского гостеприимства, технологии эффективного операционного управления отелем, сотрудничество с национальными и региональными туроператорами и другие актуальные вопросы.
Мероприятие, как отмечается, нацелено на повышение качества оказываемых услуг в индустрии туризма и гостеприимства, а также совершенствование системы подготовки кадров СКФО в этом направлении.
Участие в семинаре примут представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, организаций и предприятий туриндустрии, а также потенциальные инвесторы.