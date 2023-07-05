Каждый пятый работающий житель Ингушетии всегда высыпается, остальные испытывают проблемы

Отмечается, что лишь 19% работающих жителей Ингушетии и СКФО признались, что совершенно довольны своим режимом отдыха — они всегда практикуют полноценный сон и высыпаются (по России в целом этот показатель еще ниже — 17%). Остальные испытывают те или иные проблемы со сном: 48% опрошенных граждан ответили, что они периодически не высыпаются. 12% пытаются восполнить недостаток сна в выходные и выспаться в эти дни за всю неделю.

«Раньше получалось высыпаться, а сейчас — нет», — жалуются ещё 11% опрошенных граждан. При этом у 11% сотрудников хронический недосып.

Как сообщила крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh. ru), чаще всего хронический недосып отмечают у себя медики и сотрудники образовательной сферы (по 19% тех, у кого «хронический недосып»), а также юристы, специалисты по закупкам, маркетологи и сотрудники транспортно-логистической отрасли. И напротив, больше всего тех, кто спит прекрасно и всегда высыпается, — среди рабочих (41% из них всегда высыпаются) и сотрудников сферы безопасности (37%).

Главная причина недосыпа у жителей Ингушетии — поздний отбой: каждый третий (31%) признался, что занимается своими делами допоздна (смотрит сериалы, читает, общается в соцсетях и т. п.) и поздно ложится спать. Еще 22% рассказали, что много работают, в том числе вечером и ночью. 13% опрошенных винят во всем прерывистый сон — часто просыпаются ночью и потом долго не могут заснуть, а 12% и вовсе недоумевают о причинах своего недосыпа — вроде бы спят достаточно, но всё равно не высыпаются.

10% долго не могут уснуть, 6% признались, что не высыпаются, потому что очень много нервничают. 3% сообщили, что ночью их будят дети. Среди вариантов «другое» — учёба, долгий путь к месту работы, традиционный ранний подъём и «всегда много дел, планов, мыслей, всё надо успеть сделать, спланировать и обдумать».

«Среди негативных последствий недостатка сна половина работающих жителей Ингушетии отмечают снижение продуктивности. Также люди признаются, что из-за недосыпа они чувствуют слабость, становятся раздражительными, у них болит голова, они становятся подавленными и им сложнее формулировать мысли, снижается иммунитет, они переедают», — прокомментировала Анастасия Кабинова, аналитик hh. ru Юг.